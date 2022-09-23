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26 сентября Православная церковь чтит память Корнилия — римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром. Если съесть в этот день редьку, можно укрепить здоровье.

Редька очень важна в этот день. Так, если молодожены съедят одну на двоих репу с медом, то их супружескому счастью ничего не будет угрожать.

Они проживут долгую и счастливую жизнь. Но вот играть свадьбы и свататься 26 сентября не стоит, потому что брак будет несчастливым. Также обязательно нужно в этот день собрать весь урожай.

Приметы погоды:

Дождь пошел — к хорошему урожаю.

Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет.

Куры линять начали — зима теплой будет.

Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как укрепить здоровье 26 сентября

Именины отмечают: Илья, Александр, Валерьян, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.