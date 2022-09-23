Зеленский призвал Германию быть примером военной помощи Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 22 сентября, в интервью немецкой прессе подверг критике власти Германии, которые, по его мнению, не проявляют особого желания поставлять Киеву танки и иную бронетехнику.

Глава украинского государства напомнил, что Берлин независим, а значит волен сам решать, стоит или нет отправлять оружие на Украину. При этом Зеленский рекомендовал не ориентироваться на партнеров, а самим быть примером выручки.

Владимир Зеленский при этом поблагодарил Великобританию и Соединенные Штаты за полученное оружие, а также призвал Германию отказаться от сравнений с какой-либо страной в данном контексте, пишет ТАСС.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что политика Запада по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому строится по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

Выражение, использованное главой МИД, приписывается бывшему президенту США Франклину Рузвельту. Считается, что американский лидер применил его в отношении никарагуанского военного и государственного деятеля Анастасио Сомоса Гарсиа, которому Белый дом покровительствовал за антикоммунистические взгляды.