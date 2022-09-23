В пунктах для размещения беженцев на Камчатке стартовало голосование на референдумах

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Голосование в ходе референдума относительно вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России началось в пятницу, 23 сентября, на Камчатке. Участки открылись в пунктах временного размещения для беженцев, сообщили журналистам в избирательной комиссии дальневосточного региона.

— Четыре дня, с 23 по 26 сентября голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября – в помещении для голосования, расположенного в здании Камчатского промышленного техникума, — пояснили в местном избиркоме РИА Новости.

В комиссии уточнили, что для участников плебисцита также была открыта горячая линия по вопросам референдума.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие должны покинуть территорию региона до проведения референдума, иначе они будут считаться оккупантами.

До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому референдум о вхождении региона в состав России пройдет с 23 по 27 сентября.