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Трибунал будет проведен не над российскими военными, а над киевским режимом. Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

— Трибунал будет для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима, — отметил он.

Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал создание трибунала над россиянами из-за проведения спецоперации на Украине. При этом он не стал упоминать военные преступления самих украинских боевиков, пишет РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Боррелю следует обратить внимание на отношение украинского правительства к Донбассу, и только потом говорить о проведении трибунала над российскими солдатами.

По словам представителя РФ при ООН Василия Небензя, Жозеп Боррель «вконец потерял дипломатические берега». Он заявил, что с момента незаконного госпереворота Украина для Запада представляла интерес лишь как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.