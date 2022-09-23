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Украинский БТР вылетел за забор завода в Николаеве после удара со стороны России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский БТР вылетел за забор завода в Николаеве после удара со стороны России
Фото: Минобороны РФ

Украинский БТР перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода после удара со стороны военных РФ и упал на пешеходную дорожку за территорией промышленного комплекса. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

По словам жителя Донецка Сергея Лебедева, которому фотографии с данного происшествия передали сами николаевцы, Вооруженные силы России нанесли удары по стратегическим объектам в городе.

— Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТР был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке, — передает слова Лебедева РИА Новости.

До этого стало известно, что российская армия уничтожила цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье. По данным Министерства обороны, там украинские военные обслуживали американские РСЗО HIMARS.

20 сентября сообщалось, что ВСУ в ближайшее время не получат от Белого дома истребители F-16. Это объясняется тем, что даже если такое решение примут, то самолеты смогут отправить только через два–три года. Однако такая возможность не исключается в будущем.

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