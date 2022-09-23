Россиянам рассказали, что делать при ошибочном вручении повестки

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Появились случаи, когда повестки о призыве на службу вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Костенко.

— Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются, — отметил он.

По словам губернатора региона, необходимо предоставить документы, которые подтвердят, что гражданин не подходит под параметры мобилизации. Кроме того, вопросы, касающиеся мобилизации, можно адресовать по единому номеру 122, передает пресс-служба правительства Забайкалья.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Уточняется, что россияне, обучающиеся в вузах, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на Украине. О том, кто еще из граждан РФ не подлежит призыву при частичной мобилизации, — в материале «Вечерней Москвы».