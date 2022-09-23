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Приметы и советы

«Покричите дома, побейте подушку»: психолог дала советы по отстаиванию своих границ

Ирина Игнатенко
Общество
«Покричите дома, побейте подушку»: психолог дала советы по отстаиванию своих границ
Фото: Pexels

Психолог Диана Подручная дала советы, как выстроить личные границы.

Первый шаг — нужно вспомнить, какие люди заставляют вас страдать и какое их поведение вам приходится терпеть. Затем следует оценить свои чувства по отношению к ним.

— Нарушение границ всегда вызывает эмоциональную реакцию: злость, раздражение, обиду и пр. Выплесните эти чувства в безопасном месте: покричите дома, побейте подушку, поплачьте. Это поможет снизить напряжение, — отметила она в комментарии МИР 24.

Далее необходимо понять причины, почему человек соглашается с таким поведением. Если человек не готов терпеть такую ситуацию, необходимо принять ряд шагов. Например, говорить «нет» на просьбу, которую не хотите выполнять. Не стоит оправдываться и объяснять причины своего отказа.

Как договориться с эмоциями и научиться ими управлять — пять простых рекомендаций от специалиста Московской службы психологической помощи Элины Копыловой.

Граница Психология
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