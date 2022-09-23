В Москве стартует ежегодный городской смотр «Информируем из первых рук»

Журналисты и редакторы «Вечерней Москвы», лауреаты конкурса «Инфрмируем и первых рук» 2021 года / Фото: Вечерняя Москва

23 сентября начинается сбор заявок на участие в профессиональном конкурсе среди окружных и районных СМИ «Информируем из первых рук».

По традиции работы редакций и журналистов будут оценены по следующим номинациям: «Лучшая окружная газета» (1-3 место); «Лучший интернет-ресурс окружной газеты» (1 место); «Лучшая интернет-газета района» (1 место); «Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации» (1 место); «Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий» (1 место); «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации» (1-3 место); «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий» (1-3 место); «Лучший видеоматериал о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации» (1 место).

Городские СМИ смогут представить материалы на конкурс до 14 октября. Все заявки будут рассмотрены Городской комиссией, которая определит победителей в представленных номинациях.

По условиям конкурса победители будут награждены дипломами Городской комиссии и денежными поощрениями.