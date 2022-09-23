Петербуржцы стали чаще разводиться в первые месяцы лета

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ЗАГСы Северной столицы стали чаще регистрировать разводы в 2022 году.

Как сообщили изданию «Невские новости» в пресс-службе Петростата, в июне-июле текущего года развелись 4674 петербургские пары. Это на шесть процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. Вместе с этим выросло количество браков, но в меньшей степени (11 965 — в 2022 году, 11 651 — в прошлом).

Увеличение числа разводов — это, по словам психолога Ольги Ивановой, общемировая тенденция. По словам специалиста, сейчас люди не заботятся о том, чтобы сохранить отношения, они уверены, что легко найдут замену партнеру.

Специалист объясняет это явление тем, что люди сейчас не стремятся сохранить отношения, будучи уверенными, что легко найдут замену текущему партнеру. Люди не хотят решать имеющиеся проблемы, им стало проще найти нового человека.

Психолог добавила, что для сохранения отношений нужно учиться слышать друг друга, а не продавливать личные ценности.

До этого московские ЗАГСы рассказали, где можно пожениться в новогодние праздники.