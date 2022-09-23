ВЦИОМ: Большинство граждан ДНР и ЛНР хотят проголосовать за вхождение в состав РФ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Большинство опрошенных граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся в России, готовы проголосовать за присоединение к РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В телефонном опросе приняли участие 537 совершеннолетних жителей ДНР и ЛНР, живущих на данный момент в пунктах временного размещения в РФ. Так, 84 процента респондентов приняли бы участие в референдуме, а 95 процентов из них хотели бы, чтобы ДНР и ЛНР включили в состав России.

При этом каждый десятый опрошенный высказался против участия в голосовании, а шесть процентов испытывают трудности с ответом. Также три процента граждан высказали желание, чтобы республики стали самостоятельными государствами, говорится на сайте ВЦИОМ.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 8:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить по всей области адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.