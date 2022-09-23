Сына главы Крыма призвали по частичной мобилизации

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Сына главы Крыма Сергея Аксенова призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава региона в пятницу, 23 сентября.

— Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части, — отметил он.

Также Аксенов добавил, что испытывает гордость за сына, который изъявил желание не оставаться в стороне и отдать долг родине, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, среди них — Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол.

При этом пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже находится в Донбассе, а сам депутат отметил, что многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что никакого освобождения от частичной мобилизации у депутатов Госдумы нет, чиновники также могут подпасть под мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям.