Песков прокомментировал реакцию граждан на мобилизацию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал реакцию россиян на введение частичной мобилизации в стране. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

— Истерическую реакцию на частичную мобилизацию понять сложно: недостаток информации был, но сейчас ее очень много, включая от Минобороны, — заявил представитель Кремля.

По его словам, со вчерашнего дня были активированы все «информационно-справочные линии» для работы с гражданами.

— Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Есть возможность задавать вопросы, — передает слова Пескова РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что подготовка попавших под частичную мобилизацию граждан перед отправкой в зону СВО займет больше месяца.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.