Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков прокомментировал реакцию граждан на мобилизацию

Евгений Жуков
Общество
Песков прокомментировал реакцию граждан на мобилизацию
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал реакцию россиян на введение частичной мобилизации в стране. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

— Истерическую реакцию на частичную мобилизацию понять сложно: недостаток информации был, но сейчас ее очень много, включая от Минобороны, — заявил представитель Кремля.

По его словам, со вчерашнего дня были активированы все «информационно-справочные линии» для работы с гражданами.

— Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Есть возможность задавать вопросы, — передает слова Пескова РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что подготовка попавших под частичную мобилизацию граждан перед отправкой в зону СВО займет больше месяца.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте