Мусоросортировочные станции построят в Рязанской области

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Объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тысяч тонн в год реконструируют в Рязанской области до 2024 года, там также построят четыре мусоросортировочные станции. Генеральный директор Денис Буцаев и губернатор Павел Малков обсудили во время рабочей встречи развитие инфраструктуры обращения с отходами и строительство перспективных объектов в регионе.

Объекты в сфере обращения с ТКО в Рязанской области будут созданы на основе концессионного соглашения. Примерный объем инвестиций составит 1,3 миллиарда рублей. На возведение объектов будут направлены средства, полученные от выпуска облигаций РЭО.

В отношении предприятий планируют заключить концессионное соглашение. Уже подписана дорожная карта. В 2023 году начнется этап подготовки проектно-сметной документации. Завершить строительство планируют до 2024 года, передает «360».

До этого Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации ТКО.