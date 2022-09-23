Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мусоросортировочные станции построят в Рязанской области

Ирина Игнатенко
Общество
Мусоросортировочные станции построят в Рязанской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тысяч тонн в год реконструируют в Рязанской области до 2024 года, там также построят четыре мусоросортировочные станции. Генеральный директор Денис Буцаев и губернатор Павел Малков обсудили во время рабочей встречи развитие инфраструктуры обращения с отходами и строительство перспективных объектов в регионе.

Объекты в сфере обращения с ТКО в Рязанской области будут созданы на основе концессионного соглашения. Примерный объем инвестиций составит 1,3 миллиарда рублей. На возведение объектов будут направлены средства, полученные от выпуска облигаций РЭО.

В отношении предприятий планируют заключить концессионное соглашение. Уже подписана дорожная карта. В 2023 году начнется этап подготовки проектно-сметной документации. Завершить строительство планируют до 2024 года, передает «360».

До этого Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации ТКО.

Экология РЭО Мусор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте