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В Кремле ответили на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена

Лала Манушакян
Общество
В Кремле ответили на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что не владеет дополнительной информацией о том, общался ли российский лидер Владимир Путин с освобожденным украинским политиком Виктором Медведчуком. Об этом сообщил представитель Кремля в пятницу, 23 сентября.

— Каждый обмен — это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы, — подчеркнул Песков.

Однако, по его словам, возвращение людей из тюремных заключений киевского режима только приветствуется, передает РИА Новости.

Так, в Минобороны сообщили, что на территорию РФ после обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Отмечается, что все возвращенные из украинского плена военные уже размещены в специализированных учреждениях, где им предоставят необходимую медицинскую, а также психологическую помощь.

Также глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Обмен пленными Дмитрий Песков Владимир Путин
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