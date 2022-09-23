Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны сообщило об уничтожении более 220 украинских военных в районе Краматорска

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении более 220 украинских военных в районе Краматорска
Фото: depositphotos

Российские воздушно-космические силы ликвидировали свыше 220 боевиков Украины в районе Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 23 сентября.

— В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорска Донецкой народной республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении ведомства.

В конце августа стало известно, что ВСУ начали создавать деревянные копии РСЗО HIMARS, которые невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Помимо этого, российские системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» возле Чернобаевки.

23 августа украинские военные рассказали о боях против российских войск в Донбассе. Они пожаловались на значительное превосходство российской артиллерии.

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте