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Российские воздушно-космические силы ликвидировали свыше 220 боевиков Украины в районе Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 23 сентября.

— В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорска Донецкой народной республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении ведомства.

В конце августа стало известно, что ВСУ начали создавать деревянные копии РСЗО HIMARS, которые невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Помимо этого, российские системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» возле Чернобаевки.

23 августа украинские военные рассказали о боях против российских войск в Донбассе. Они пожаловались на значительное превосходство российской артиллерии.