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Служба занятости «Моя работа» проведет открытый отбор в крупнейший банк России

Евгений Жуков
Город
Служба занятости «Моя работа» проведет открытый отбор в крупнейший банк России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
улица Щепкина, дом 38, строение 1 Карта всех событий

Центр занятости «Моя работа» поможет москвичам трудоустроиться в офис Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 23 сентября.

Как уточняется, 28 сентября пройдет открытый отбор для десятков специалистов сферы продаж и банковского сектора.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова отметила значимость сотрудничества “Моей работы” и Сбербанка.

— Это важная коллаборация, которая, с одной стороны, позволяет предложить нашим соискателям больше возможностей для карьерной реализации, а с другой — расширить и укрепить команду новыми перспективными сотрудниками, — рассказала Александрова.

По ее словам, сотрудники центра занятости уже прошли обучение по рекрутинговым стандартам Сбербанка. Также Александрова рассказала об открытии отборов, на которых соискатели в течение нескольких часов узнают все необходимое о корпоративной культуре банка, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что «Моя работа» и международная сеть пиццерий назвали финалистов конкурса, которые получат в управление шесть ресторанов за один рубль.

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