Сергея Бурунова выписали из больницы после коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Актер Сергей Бурунов выписан из больницы после коронавируса. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщила его агент Анастасия Сайфулина.

По ее словам, в настоящее время артист чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться.

— Сергей выписан из больницы, будет долечиваться дома, — передает слова Сайфулиной агентство городских новостей «Москва».

Актера Сергея Бурунова госпитализировали 21 сентября с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что при этом актер чувствовал себя нормально.

Позже сам актер вышел с поклонниками на связь и рассказал о своем самочувствии. По его словам, решение о госпитализации он принял самостоятельно из-за своей тревожности. Несмотря на неплохое самочувствие, актер решил обратиться к врачам сразу же, как узнал о том, что заразился.

Недавно журналист Владимир Познер прокомментировал «Вечерней Москве» сообщение о том, что его якобы срочно госпитализировали в одну из клиник из-за последствий коронавируса. По его словам, он не знает, откуда пошла такая информация, ибо он не находился в больнице.