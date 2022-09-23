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Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29
Фото: Минобороны РФ

Российской истребительной авиации за 24 часа удалось сбить еще три украинских военных борта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 23 сентября.

— Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные сбили два Су-25 на территории населенных пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка ДНР, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

До этого МО сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

В этот же день Минобороны опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера с американским. На кадрах можно увидеть, как российский БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. После этого показан БТР M113, который поставляют США. В результате схватки он остался брошенным украинскими военными.

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