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Группу украинских диверсантов обнаружили в Запорожской области

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Группу украинских диверсантов обнаружили в Запорожской области
Фото: shutterstock

Группу украинских диверсантов обнаружили в районе города Пологи в Запорожской области Украины в день проведения референдума. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что диверсанты, одетые в форму служащих Росгвардии, обстреляли автомобиль. Балицкий отметил, что в настоящее время они выдвинулись в район села Разовка.

При этом вскоре туда были отправлены и подразделения Запорожской области. Диверсантов ловят «по посадкам», более точные данные будут опубликованы позднее, передает слова Балицкого РИА Новости.

17 сентября российские силовики в Херсоне нейтрализовали группу диверсантов. Как уточняется, погибших и пострадавших среди мирных граждан нет.

До этого Минобороны сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

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