Дополнительные поезда между Москвой и Симферополем введут с 30 сентября

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Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Дополнительные поезда между Москвой и Симферополем запустят с 30 сентября, билеты уже доступны для покупки. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» в пятницу, 23 сентября.

— В первый рейс из Москвы (Казанский вокзал) в Симферополь поезд отправится 30 сентября. Он будет курсировать ежедневно до 10 декабря, кроме 31 октября, 1 ноября, отправлением из Москвы в 14:50 и прибытием в Симферополь на следующий день в 20:40. Время в пути составит 29 часов 50 минут, — отмечается в сообщении.

Так, из Симферополя поезд в Москву будет ежедневно отправляться в 20:00, время в пути составит 32 часа. Отмечается, что поезд будет курсировать через Рязань, Ростов-на-Дону, Тамань, Воронеж, Владиславовку, Керчь и Джанкой, передает Telegram-канал компании.

До этого сообщалось, что с 24 октября по 14 ноября изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой. Так, по маршруту Санкт-Петербург — Москва 30 октября будут отменены маршруты № 759 и 761, а также маршруты № 768 и 770 в обратном направлении.