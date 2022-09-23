Эксперт Рязанский поддержал планы по увеличению МРОТ

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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) — позитивное решение. Об этом заявил председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

— Повышение таких социальных показателей, как МРОТ, — это полезно, важно и нужно, — отметил Рязанский в комментарии «Радио 1».

Он напомнил, что размер МРОТ определяет нижнюю планку заработной платы. В настоящее время планирующееся увеличение МРОТ принесет только пользу, так как позволит увеличить заработную плату низкооплачиваемой категории работников и позволит более эффективно решать проблему занятости.

В 2023 году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а МРОТ — до 16 242 рублей, передает «Взгляд.ру».

В августе депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением поднять минимальный размер зарплаты до 31 тысячи рублей.

Государству необходимо предоставлять адресную поддержку своим гражданам, резюмировал он.