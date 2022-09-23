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Песков опроверг слухи о призыве 1,2 миллиона россиян в рамках мобилизации

Елена Самойлова
Общество
Песков опроверг слухи о призыве 1,2 миллиона россиян в рамках мобилизации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сообщения о планах призвать 1,2 миллиона россиян в рамках частичной мобилизации — ложь. Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это такая же ложь, как и распространенные накануне сообщения о призыве одного миллиона граждан, — цитирует Пескова ТАСС.

До этого россиянам рассказали о порядке вручения повесток в рамках частичной мобилизации. Уточняется, что повестка подлежащему частичной мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Приоритет в мобилизации отдается россиянам, имеющим военно-учетные специальности, а именно: стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям. Воинские звания при этом не имеют значения, среди прочих факторов — наличие боевого опыта.

Дмитрий Песков Мобилизация Армия
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