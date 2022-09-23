Песков: Удары по Донбассу будут расцениваться как атака на Россию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Любые удары Украины по Донбассу и освобожденным территориям будут расценены Россией как атака на страну. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сразу же после принятия решения о вхождении в состав РФ в отношении территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации. Тут все предельно четко изложено на этот счет, — заявил он.

По словам Пескова, если эти регионы войдут в состав России, то при атаке на них будут действовать соответствующие положения российской Конституции, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне референдумов. Он подчеркнул, что население Донбасса имеет «право на самоопределение», закрепленное в Уставе ООН.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов не сомневается в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.