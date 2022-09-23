Guardian: Оппозиционная партия Британии упразднит палату лордов в случае победы на выборах

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Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании в случае победы на следующих выборах планирует заменить верхнюю палату парламента на палату наций и регионов. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщила газета The Guardian.

Издание ссылается на документ авторства экс-премьера и бывшего лидера лейбористов Гордона Брауна. Так, согласно предполагаемой реформе госуправления, палата регионов будет иметь возможность при необходимости обращаться в Верховный суд.

Отмечается, что на данный момент проводятся консультации с пэрами-лейбористами по разработке нововведения. Известно, что палата лордов Англии, возникшая в XIV веке, состояла только из крупных феодалов, титулы которых правомерно передавались по наследству.

На данный момент верховную палату парламента Великобритании на 60 процентов представляют наследственные пэры, а на 36 процентов — пожизненные пэры.

До этого в Дублине ирландские антимонархисты выбросили в реку муляж гроба, на котором было написано «Покойся с миром, Британская империя».

Так, инцидент произошел во время протестов в ирландской столице против монархии в день похорон британской королевы Елизаветы II. Отмечается, что участники протестов выступали против поколения монархии в Англии, а также спущенного флага в Ирландии из-за смерти королевы.