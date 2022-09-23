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Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Около 50 тысяч москвичей приняли участие в акции в поддержку референдумов в Донбассе, а Херсонской и Запорожской областях. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

— На проходящей в Москве акции «Своих не бросаем!» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пришли около 50 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне референдумов. Он подчеркнул, что население Донбасса имеет «право на самоопределение», закрепленное в Уставе ООН.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов не сомневается в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.