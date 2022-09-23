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Минцифры подготовит список специальностей с отсрочкой от мобилизации

Евгений Белоусов
Общество
Минцифры подготовит список специальностей с отсрочкой от мобилизации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минцифры опубликует рекомендуемы список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе министерства.

Новость дополняется.

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