США пригрозили России санкциями в случае «аннексии» земель Украины

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Соединенные Штаты готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против РФ, если она присоединит к себе Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области Украины, где с пятницы, 23 сентября, проходят референдумы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мы готовы вместе с нашими союзниками и партнерами создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на эти действия, если они продвинутся с аннексией, — сказала она.

Жан-Пьер в очередной раз подчеркнула, что Штаты и другие западные страны не признают результатов референдума и продолжат оказывать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой, сообщает РИА Новости.

23 сентября представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Турция не будет признавать итоги проводимых в Донбассе референдумов о присоединении к России. Он отметил, что Анкара признает только суверенитет Украины и поддерживает ее. Однако Турция — единственная страна, которая прилагает усилия для мирного разрешения нынешнего конфликта.