Народный календарь. Почему нельзя планировать ничего важного 27 сентября

27 сентября Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Воздвижение Креста Господня.
Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя делать что-то важное. Если у вас были планы, нужно было выполнить их еще до начала этого дня, в противном случае все, к чему вы будете прикасаться, обречено на провал.
Запрещается уходить в лес: считается, что 27 сентября сползаются змеи из всех деревень. Именно по этой причине народ закрывал ворота, которые ведут во двор, в противном случае змея совершенно легко могла заползти и причинить вред человеку.
Нельзя нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, ссориться и конфликтовать. Если вы нарушите что-то из этого списка, Бог посчитает вас грешником и не будет защищать жилище от темных сил.
Приметы погоды:
Если гуси летят высоко — к большому полноводью, если низко — к малому.
Дует северный ветер — лето теплым будет.
Заморозки с утра — к ранней зиме.
Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именин в этот день нет.