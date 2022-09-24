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Приметы и советы

Народный календарь. Почему нельзя планировать ничего важного 27 сентября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Почему нельзя планировать ничего важного 27 сентября
Фото: Вечерняя Москва

27 сентября Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Воздвижение Креста Господня.

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя делать что-то важное. Если у вас были планы, нужно было выполнить их еще до начала этого дня, в противном случае все, к чему вы будете прикасаться, обречено на провал.

Запрещается уходить в лес: считается, что 27 сентября сползаются змеи из всех деревень. Именно по этой причине народ закрывал ворота, которые ведут во двор, в противном случае змея совершенно легко могла заползти и причинить вред человеку.

Нельзя нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, ссориться и конфликтовать. Если вы нарушите что-то из этого списка, Бог посчитает вас грешником и не будет защищать жилище от темных сил.

Приметы погоды:

Если гуси летят высоко — к большому полноводью, если низко — к малому.

Дует северный ветер — лето теплым будет.

Заморозки с утра — к ранней зиме.

Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя планировать ничего важного 27 сентября

Именин в этот день нет.

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