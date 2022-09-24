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Байден заявил о введении санкций против России из-за референдумов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден заявил о введении санкций против России из-за референдумов
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что против РФ будут введены «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проходят в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Украины.

Участники голосования высказывают свое отношение к идее вхождения в состав России.

— Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России, — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что Америка никогда не признает результатов референдумов и продолжит поддержку Киева.

— США никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы — это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины. Это грубо нарушает международное право, включая устав ООН, — сказал Байден, передает РИА Новости.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против РФ, если она присоединит к себе Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Она в очередной раз подчеркнула, что Америка и другие западные страны не признают результатов референдумов.

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