Запашный заявил, что почти никто из звездных друзей Пускепалиса не приехал на похороны

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что многие из знаменитых московских друзей погибшего в ДТП актера Сергея Пускепалиса не приехали попрощаться с ним.

Артист умер 20 сентября в 56-летнем возрасте. В социальных сетях многие его коллеги и знакомые, в том числе из столицы, выразили свои соболезнования. Но на прощании с Пускепалисом Запашный наблюдал только нескольких его друзей из Москвы.

Панихида проходила в ярославском драмтеатре. Дрессировщик не взялся судить знакомых покойного актера, так как не знает их обстоятельств. При этом он отметил, что поклонники Пускепалиса шли на прощание с ним куда более активно, поток продолжался даже когда мероприятие подходило к финалу.

— Но поведение моих коллег — оно, конечно, иногда какое-то странное. Мы с Сергеем были приятелями, и я не мог поступить иначе. Я прилетел. А почему себя так повели остальные. Не знаю, какие у них на это были причины, — заявил Запашный.

Среди звездных товарищей покойного были замечены Андрей Мерзликин и Николай Бурляев, сообщает портал Dailystorm.ru.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области 20 сентября. По данным регионального УМВД, ДТП случилось около 11:00. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Позже стало известно, что Пускепалис вез гуманитарную помощь в Донбасс. За день до страшной трагедии он опубликовал видео, на котором показал свой броневик и рассказал о целях поездки.