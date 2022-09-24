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Мария Захарова высмеяла заявления западных политиков об изоляции РФ

Юлия Курганова
В мире
Мария Захарова высмеяла заявления западных политиков об изоляции РФ
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла заявления западных политиков об изоляции РФ.

Она разместила снимки со встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном.

— Главы МИД РФ и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, но она так и не пришла, — с иронией отметила дипломат в Telegram-канале.

22 сентября сообщалось, что главы МИД трех западных государств запросили встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Глава российского МИД прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН ночью 21 сентября. Самолет с Лавровым на борту преодолел расстояние до США от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование президентом Соединенных Штатов Джо Байденом слов российского лидера Владимира Путина о «ядерной угрозе».

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