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«Хочет, чтобы мир пылал»: французов разозлило требование Зеленского к Израилю

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Хочет, чтобы мир пылал»: французов разозлило требование Зеленского к Израилю
Фото: bundeskanzleramt.at

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который удивился отсутствию поставок оружия из Израиля, разозлили французских граждан. Телеканал LCP опубликовал пост в соцсети Twitter на эту тему, под ним пользователи выразили негодование.

Они заявили, что тон украинского лидера является неприемлемым.

«Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны», — заявили французы.

Они отметили, что у израильских властей могут быть и свои потребности в оружии и проблемы в области безопасности. Комментаторы поинтересовались, все ли вооружение в мире теперь будет собирать Киев, и назвали Зеленского сумасшедшим.

«Он зашел слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал», — написали пользователи.

Многие порекомендовали украинскому лидеру обсудить возможность переговоров с Россией, а не просить постоянно оружие, передает РИА Новости.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что продолжение поставок вооружения Киеву может грозить применением оружия массового поражения. По его словам, будущему поколению нужно дать путь выхода из ситуации и избежать экономического и социального кризисов.

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