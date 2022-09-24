«Хочет, чтобы мир пылал»: французов разозлило требование Зеленского к Израилю

Фото: bundeskanzleramt.at

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который удивился отсутствию поставок оружия из Израиля, разозлили французских граждан. Телеканал LCP опубликовал пост в соцсети Twitter на эту тему, под ним пользователи выразили негодование.

Они заявили, что тон украинского лидера является неприемлемым.

«Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны», — заявили французы.

Они отметили, что у израильских властей могут быть и свои потребности в оружии и проблемы в области безопасности. Комментаторы поинтересовались, все ли вооружение в мире теперь будет собирать Киев, и назвали Зеленского сумасшедшим.

«Он зашел слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал», — написали пользователи.

Многие порекомендовали украинскому лидеру обсудить возможность переговоров с Россией, а не просить постоянно оружие, передает РИА Новости.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что продолжение поставок вооружения Киеву может грозить применением оружия массового поражения. По его словам, будущему поколению нужно дать путь выхода из ситуации и избежать экономического и социального кризисов.