Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что военные администрации создадут в населенных пунктах на неподконтрольной Украине территории. Они появятся в станице Луганской, Широком, Марковке, Новопскове и прочих.

В создании администраций примут участие Генштаб Вооруженных сил Украины и областные власти, сообщает ТАСС.

Слова Владимира Зеленского, который удивился отсутствию поставок оружия из Израиля, разозлили французских граждан. Телеканал LCP опубликовал пост в соцсети на эту тему, под ним пользователи выразили негодование. Они заявили, что тон украинского лидера является неприемлемым.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что продолжение поставок вооружения Киеву может грозить применением оружия массового поражения. По его словам, будущему поколению нужно дать путь выхода из ситуации и избежать экономического и социального кризисов.