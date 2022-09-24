Главные новости к утру 24 сентября

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Поляки высмеяли попытку своего президента Анджея Дуды «пригрозить» России. Ранее он заявил, что Соединенные Штаты могут ответить РФ в случае использования на Украине тактического ядерного оружия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что президентство ему «уже осточертело», однако обстоятельства заставляют его оставаться на данном посту. Он отметил, что в стране есть нормальные люди, которых можно привести к власти, но нет гарантии, что они ее удержат.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что против РФ вскоре введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проходят в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Украины.

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который удивился отсутствию поставок оружия из Израиля, разозлили французских граждан. Телеканал LCP опубликовал на эту тему пост в соцсети Twitter, где пользователи выразили негодование.

Российское посольство в Вильнюсе потребовало от литовских властей разъяснений в связи с избиением на границе гражданина России. К тексту в соцсети дипмиссии была приложена видеозапись из Telegram-канала госпогранкомитета Белоруссии.