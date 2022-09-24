Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Умерла актриса Луиза Флетчер, сыгравшая медсестру в «Пролетая над гнездом кукушки»

Лейла Алиева
Общество
Умерла актриса Луиза Флетчер, сыгравшая медсестру в «Пролетая над гнездом кукушки»
Фото: Пролетая над гнездом кукушки, 1975 год

Американская актриса Луиза Флетчер, которая сыграла медсестру в культовом фильме «Пролетая над гнездом кукушки», умерла в возрасте 88 лет. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщает издание Variety.

По словам представителя актрисы, она скончалась во сне в своем доме во Франции.

За роль медсестры в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Флетчер получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Кроме того, она была признана пятым величайшим злодеем в истории кино и второй величайшей злодейкой в специальном рейтинге Американского института кино после Злой ведьмы Запада из «Волшебника страны Оз».

Смерть США Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте