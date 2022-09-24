Умерла актриса Луиза Флетчер, сыгравшая медсестру в «Пролетая над гнездом кукушки»

Фото: Пролетая над гнездом кукушки, 1975 год

Американская актриса Луиза Флетчер, которая сыграла медсестру в культовом фильме «Пролетая над гнездом кукушки», умерла в возрасте 88 лет. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщает издание Variety.

По словам представителя актрисы, она скончалась во сне в своем доме во Франции.

За роль медсестры в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Флетчер получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Кроме того, она была признана пятым величайшим злодеем в истории кино и второй величайшей злодейкой в специальном рейтинге Американского института кино после Злой ведьмы Запада из «Волшебника страны Оз».