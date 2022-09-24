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В Белоруссии ввели временный запрет на вывоз зерновых

Лейла Алиева
В мире
В Белоруссии ввели временный запрет на вывоз зерновых
Фото: Pixabay / jorono

С 24 сентября в Белоруссии запрещается вывоз зерновых на полгода. Соответствующее постановление совета министров опубликовано на национальном правовом портале в субботу, 24 сентября.

— Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) товаров по перечню, согласно приложению, вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, — говорится в документе.

Согласно постановлению, запрещается вывозить такие товары, как пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки. Всего в документе указано 19 наименований.

Недавно президент РФ Владимир Путин указал, что Россия выступает против дискриминации поставок через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны. Такое заявление он сделал на фоне разъяснений Еврокомиссии по этому вопросу: покупать удобрения из РФ и Белоруссии могут только страны Евросоюза, а поставка через порты европейских стран на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена.

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