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Ливни в Москве не прекратятся в ближайшие 36 часов

Лейла Алиева

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Ливни в Москве не прекратятся в ближайшие 36 часов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Затяжные ливни в столице не прекратятся в ближайшие 36 часов. Об этом стало известно в субботу, 24 сентября.

Как отметили синоптики, в этот день будет побит вековой рекорд. Так, на один квадратный метр выльется около пяти ведер воды, что превышает половину месячной нормы осадков.

Кроме того, на следующей неделе в столице начнется мощная магнитная буря, которая будет длиться в период с 30 сентября по 3 октября. Однако все метеозависимые почувствуют космическое влияние уже сегодня, передает РЕН ТВ.

24 сентября в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Непогода будет сохраняться до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

До этого главное управление МЧС РФ по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных.

В пресс-службе ведомства порекомендовали автолюбителям существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от транспортных средств. Водителям посоветовали избегать внезапных маневров, например обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины под деревьями не рекомендуется.

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