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Китайский журналист удивился уровню жизни россиян после санкций

Лейла Алиева
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Китайский журналист удивился уровню жизни россиян после санкций
Фото: Пресс-служба Совфеда

Китайский журналист Ван Вэнь удивился жизни россиян под санкциями после начала спецоперации на Украине. Свой мнение он выразил в статье для Global Times.

По его словам, в стране никто не скупает в панике все товары, а валюта остается стабильной.

— Кто-то может сказать, что санкции оказали колоссальное воздействие. Это не так. Я спрашивал многих жителей страны, и все они по сути дела отвечали, что их влияние незначительно, — подчеркнул обозреватель.

Ван Вэнь сравнил Россию с мастером кунг-фу, который одновременно борется с недоброжелателями и присматривает за своими детьми. Журналист отметил, что горожане особо не почувствовали влияния спецоперации и санкций на повседневную жизнь.

Несмотря на то, что жители России порой жалуются на отсутствие некоторых брендов и трудности с поездками по Европе, большинство брендов все еще можно найти на прилавках российских магазинов.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что против РФ вскоре введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проходят в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Санкции Россия Китай
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