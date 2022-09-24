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В МИД Венгрии заявили о недопустимости открытого конфликта России и НАТО

Лейла Алиева
В мире
В МИД Венгрии заявили о недопустимости открытого конфликта России и НАТО
Фото: Pixabay

Пока продолжает спецоперация на Украине, сохраняется риск открытого конфликта между странами НАТО и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в субботу, 24 сентября.

— Вы спросили меня: существует ли опасность эскалации? Разумеется. То есть, пока идет кризис на Украине существует и опасность эскалации. Вот почему я сожалею о том, что уже пятница, ведь, прибыв в Нью-Йорк в понедельник, я надеялся, что Генассамблея ООН принесет какие-то хорошие вести, — отметил он.

По словам Сиярто, Всемирная организация является самым подходящим местом для обсуждения вопросов о восстановлении мира в различных частях мира. Также он подчеркнул, что если не остановить в ближайшее время конфликт, то последствия будут колоссальными, пишет РИА Новости.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что создание Китаем и Россией военно-экономического блока станет выгодной для Пекина и Москвы конкурентоспособной структурой, которая по своей влиятельности сможет опередить НАТО.

По его словам, военный потенциал России и Китая позволяет создать единую оборонительную структуру, которая сможет противостоять любым военным угрозам извне.

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