Кадыров предложил мобилизовать сотрудников силовых ведомств

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Сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет пять миллионов человек, следует отправить в зону специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 24 сентября.

— Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК, — отметил он.

По словам Кадырова, если отправить половину сотрудников на спецоперцию, то она ликвидирует любую армию Запада. Руководители подразделений на данный момент уже могли бы начать оптимизировать рабочий процесс с учетом нововведений, заключил Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого глава Чечни заявил, что уклоняющиеся от объявленной в стране частичной мобилизации — трусы и люди «второго сорта». Он считает, что они пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен.