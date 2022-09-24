Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МО РФ опубликовало видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Лейла Алиева
Общество
МО РФ опубликовало видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показаны боевые вылеты российских штурмовиков Су-25.

По данным ведомства, экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с небольших высот.

— В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минобороны отметили, что после вылетов самолеты были подготовлены специалистами к повторному боевому вылету.

Видео: Минобороны РФ

До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области.

В ходе беседы с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов выразил уверенность в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Украина Минобороны Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте