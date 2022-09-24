МО РФ опубликовало видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показаны боевые вылеты российских штурмовиков Су-25.
По данным ведомства, экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с небольших высот.
— В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале Минобороны отметили, что после вылетов самолеты были подготовлены специалистами к повторному боевому вылету.
До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области.
В ходе беседы с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов выразил уверенность в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.