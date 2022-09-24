Глава Евросовета Мишель поддержал выдачу виз россиянам на фоне частичной мобилизации

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Евросоюз должен поддержать граждан, которые хотят покинуть Россию на фоне объявленной частичной мобилизации, и предоставить им гуманитарную визу. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью американскому изданию Politico в субботу, 24 сентября.

— Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация, — заявил он.

Мишель также добавил, что Евросоюзу следует «проявить открытость» к тем, кто желает покинуть Россию.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия рассчитывает обсудить с государствами Евросоюза возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище».

Уезжающие из России на фоне объявления частичной мобилизации мужчины являются «гермафродитами и тряпками». Таким мнением поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов.

При этом пресс-секретарь Милонова сообщил, что сам депутат уже находится в Донбассе, а сам депутат отметил, что многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране.