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«Это тупик»: глава МИД Венгрии назвал ошибкой решение ЕС по России

Елена Самойлова
В мире
«Это тупик»: глава МИД Венгрии назвал ошибкой решение ЕС по России
Фото: depositphotos

Руководство Европейского союза не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

— Европа похожа на автомобиль, водитель которого понимает, что движется в тупик, но отказывается признать, что совершил ошибку, поворачивая на эту улицу. Вместо этого он еще сильнее давит на педаль газа в абсолютно иррациональной надежде, что улица на самом деле не заканчивается тупиком, — сказал политик в интервью американскому изданию TAC.

Сиярто осудил санкционное давление Запада на Россию и решение продолжать поддерживать Украину оружием. Он подчеркнул, что ЕС не сможет убедить других партнеров в правильности применения санкций против Москвы, так как коллег из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки не интересует европейская позиция.

— Им все равно, конфликт на Украине или санкции породили их проблемы. Мировое сообщество — это не только Европа и Северная Америка. Подавляющее большинство мира не верит нашим словам, — цитирует главу венгерского МИД РИА Новости.

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может коснуться ограничения цен на нефть, информационных технологий (IT) и сферы кибербезопасности. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, какие санкционные направления в первую очередь могут быть затронуты в новом пакете ЕС.

Украина Евросоюз (ЕС) Венгрия Россия
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