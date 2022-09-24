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Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в РФ могут внести в ГД 28 сентября

Елена Самойлова
Политика
Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в РФ могут внести в ГД 28 сентября
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в РФ могут внести в Государственную думу вечером 28 сентября. Об этом сообщил источник в ГД в субботу, 24 сентября.

По словам собеседника, на следующий день, 29 сентября, парламентарии могут встретиться на внеочередное пленарное заседании для принятия законопроектов.

— После подсчетов голосов на референдумах законопроекты могут внести уже 28 сентября, чтобы 29-го числа Дума успела их принять, — цитирует источник ТАСС.

В случае положительного исхода референдумов в Думу внесут международные договоры на ратификацию, а также проект федерального конституционного закона о принятии новых субъектов в составе Российской Федерации.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить по всей области адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, в ходе первого дня голосования на референдуме по вопросу о вхождении Донецкой народной республики в состав России результат по явке более чем хороший.

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