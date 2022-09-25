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Приметы и советы

Народный календарь. Как 28 сентября уберечься от зубной боли на целый год

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как 28 сентября уберечься от зубной боли на целый год
Фото: Unsplash

28 сентября Православная церковь почитает память великомученика Никиты Готского. Считается, что если съесть в этот день блюдо из репы, можно уберечь себя на целый год от зубной боли.

Этот день подходил для любых дел: например, необходимо сделать как можно больше добрых поступков как для своих близких, так и для незнакомых людей. Говорят, что начало нового дела в этот день предвещает успех: считается, что преподобный Никита Готский благоволит начинаниям.

При этом 28 сентября запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться и завидовать даже белой завистью.

Приметы погоды:

Дождь идет — к поздней и сырой весне.

Много муравейников в лесу — к холодной зиме.

Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.

Утки ныряют в пруду — к дождю.

Народный календарь. Как 28 сентября уберечься от зубной боли на целый год

Именины отмечают: Андрей, Виссарион, Герасим, Иван, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Степан, Федот.

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