Народный календарь. Как 28 сентября уберечься от зубной боли на целый год

28 сентября Православная церковь почитает память великомученика Никиты Готского. Считается, что если съесть в этот день блюдо из репы, можно уберечь себя на целый год от зубной боли.
Этот день подходил для любых дел: например, необходимо сделать как можно больше добрых поступков как для своих близких, так и для незнакомых людей. Говорят, что начало нового дела в этот день предвещает успех: считается, что преподобный Никита Готский благоволит начинаниям.
При этом 28 сентября запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться и завидовать даже белой завистью.
Приметы погоды:
Дождь идет — к поздней и сырой весне.
Много муравейников в лесу — к холодной зиме.
Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.
Утки ныряют в пруду — к дождю.
Именины отмечают: Андрей, Виссарион, Герасим, Иван, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Степан, Федот.