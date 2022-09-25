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Экс-помощник Рейгана заявил, что США не должны помогать Украине возвращать Крым

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-помощник Рейгана заявил, что США не должны помогать Украине возвращать Крым
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты не должны способствовать реализации идеи президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма в состав республики, так как этого не хотят жители полуострова. Об этом сообщил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

— С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косова, — и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма... При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма, — подчеркнул Бэндоу.

Он отметил, что большинство жителей Крыма проголосовало за отделение полуострова от Украины и присоединение к России. Сейчас же у Запада нет доказательств того, что крымчане хотят вернуться под контроль Киева.

Кроме того, добавил Бэндоу, идея Зеленского может привести к эскалации конфликта на Украине и втянуть в него другие страны. Экс-помощник Рейгана заключил, что Вашингтон должен поддерживать Киев и бороться за независимость Украины, однако это не обязывает Штаты потакать всем идеям Зеленского, передает РИА Новости.

26 августа бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди назвал слова президента Польши Анджея Дуды о возвращении Крыма Украине бессмыслицей. Он добавил, что слова польского лидера нужно рассматривать в контексте исторически сложившегося менталитета страны.

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