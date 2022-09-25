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В ВГА Запорожья заявили о планах Киева форсировать Днепр

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ВГА Запорожья заявили о планах Киева форсировать Днепр
Фото: shutterstock

Киевский режим разрабатывает несколько сценариев нападения на Запорожскую область, один из них предусматривает форсирование Днепра. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в воскресенье, 25 сентября.

— Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона, — заявил Рогов.

Он также отметил, что ВСУ в последнее время часто обстреливают левый берег Днепра. Так, в последний раз украинская армия нанесла удары по Ивантеевке, что, по словам Рогова, в очередной раз подтверждает намерения Киева.

Член ВГА Запорожья резюмировал, что о планах ВСУ союзным силам уже известно, любое наступление будет подавлено, передает РИА Новости.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

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