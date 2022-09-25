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Более 3,5 тысячи школьников посетили занятия проекта «Учебный день в музее» во Дворце госуслуг

Георгий Соланович
Город
Более 3,5 тысячи школьников посетили занятия проекта «Учебный день в музее» во Дворце госуслуг
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 3,5 тысячи школьников посетили занятия во Дворце госуслуг на ВДНХ в рамках проекта «Учебный день в музее» за три года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 25 сентября.

— Вот уже несколько лет мы принимаем во Дворце госуслуг на ВДНХ учеников московских школ в рамках проекта «Учебный день в музее». Мы очень рады, что наша площадка пользуется популярностью у ребят, — отметила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина.

Во Дворце госуслуг для учеников шестых, восьмых и девятых классов организованы уроки по истории, обществознанию, китайскому и английскому языкам, математике и информатике. Дворец расположен в павильоне № 71 на ВДНХ и работает ежедневно с 10:00 до 22:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 сентября на ВДНХ откроется выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко». Выставка посвящена женской моде периода 1920-х и начала 1930-х годов, времени, когда главенствующим художественным направлением был стиль ар-деко.

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