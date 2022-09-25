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Транзит Солнца в оппозиции с Юпитером: чего ожидать 26 сентября

Василий Плиткин
Общество
Транзит Солнца в оппозиции с Юпитером: чего ожидать 26 сентября
Фото: shutterstock

Транзит Солнца в оппозиции с Юпитером приносит новые возможности для успеха, удачи и достижения счастья. Будет казаться, что все встает на свои места без особых усилий. Это заставит вас поверить в то, что вы находитесь на полосе везения или даже в каком-то смысле на вас снизошла благодать. Однако если вы позволите удаче вскружить вам голову и будете слишком самоуверенными, то этот транзит может привести к потерям, неудачам и снижению самооценки. Подробнее о том, чего ожидать 26 сентября, рассказала ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

— Этот транзит принесет вознаграждение за предыдущие добрые дела и служение людям. Однако если у вас уже есть склонность к жадности и хвастовству, проблемы с самоконтролем, то этот транзит, скорее всего, приведет к тому, что вы будете излишествовать и растрачивать удачу. Удар по эго будет нанесен многим как наказание за предыдущие акты жадности, в результате которых другие потеряли, а вы приобрели. Этот транзит заставит вас проанализировать собственное поведение и мотивы, что даст возможность для личностного и духовного роста, — пояснила Гасанова.

В период транзита важно быть разборчивыми в том, какие возможности для роста вы используете, а от каких предпочитаете отказаться. Когда транзитное Солнце образует оппозицию с Юпитером, найдите время, чтобы проанализировать свой опыт с новой точки зрения. Возможно, вы поймете, что некоторые из открывающихся перед вами возможностей для расширения создают внутренний конфликт, добавила ясновидящая.

Эти возможности могут привести к тому, что вы почувствуете себя перегруженными. Вы можете понять, что были слишком оптимистичны в отношении ситуации, которая требует более реалистичной оценки, что вам нужно найти поддержку, чтобы справиться с непомерно возросшей ответственностью. Возможно, вам также предстоит столкнуться с трудностями, которые испытают вас на прочность. Но преодоление этих трудностей приведет к значительному росту и внутреннему развитию.

По мере того как будете решать проблемы и преодолевать препятствия, вы сможете понять, как культивировать рост благосостояния исходя из этого опыта, заключила биоэнерготерапевт.

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