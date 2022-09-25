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ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Александр Афонин

Сюжет: 

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ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие совершили ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщил представитель экстренных служб города.

— ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, — сказал он.

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов. В небе над городом были видны следы работы систем противовоздушной обороны.

Кроме того, украинские военные нанесли ракетный удар по центру Херсона, ракеты попали в гостиницу. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня HIMARS, производимых в Соединенных Штатах. По предварительным данным, погибли два человека.

Позже стало известно, что депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко погиб в результате обстрела гостиницы в центре Херсона со стороны ВСУ. В херсонской военно-гражданской администрации назвали обстрел гостиницы спланированным террористическим актом Киева.

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